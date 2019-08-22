Son Dakika Haberleri: İstanbul-İzmir Otobanı'ndan rekor sayıda araç geçti
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İstanbul-İzmir Otobanı'ndan rekor sayıda araç geçti

55 dakika önce

Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul-İzmir Otobanı'ndan rekor araç geçti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul- İzmir Otobanı'ndan rekor araç geçti. Bayram süresince garanti verilenin üç katı araç yolu kullandı.

Kurban Bayramı'ndan hemen önce açılışı gerçekleştirilen otobandan geçiş, garanti sayısının 3 katına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Turhan açıklamasında "Tüm etapları ile ilk defa Kurban Bayramı'nda kullanılan İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2,5 -3 katı kadar araç tarafından kullanılmıştır. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü'nden 353 bin 739 araç geçmiştir. Osmangazi Köprüsünde garanti edilen araç sayısı 40 bin. 10 Ağustos'ta 60 bin, 11 Ağustos'ta, 34 bin, 12 Ağustos'ta 36 bin, 13 Ağustos'ta 34 bin, 14 Ağustos'ta 41 bin, 15-16 Ağustos'ta 34 bin, 17-18 Ağustos'ta ise 41 bin seviyelerinde geçiş gerçekleşti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614'ü buldu. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu" dedi.

(İHA)

İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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