İstanbul- İzmir Otoyolu, Edremit körfezinde emlak satışlarını artırdı

Broker Özkay Ayderim

"İstanbul İzmir Otobanı ve buradaki turizm ile birlikte çok fazla bir talebin olacağı düşüncesiyle biz de Edremit ofisimizin açılışını gerçekleştirdik"

BALIKESİR - Hizmete giren İstanbul İzmir Otoyolu ve turizmdeki gelişmeler ile Balıkesir'in Edremit Körfezinde emlak piyasası hareketlendi. Emlak piyasasındaki hareketlilik üzerine bölgede profesyonel gayrimenkul hizmetleri de arttı. Son olarak sektörün tanınan isimlerinden Realty World Elfi Gayrimenkul Bursa ve Balıkesir'den sonra Edremit'te de yeni ofisini açtı.

Edremit'te emlak piyasasının ihtiyaçlarına profesyonel anlamda hizmet verecek Elfi Emlak Ofisi açılışına Bursa Emlak Odası Başkanı Erdal Çelebi, Realty World Franchise Geliştirme Müdürü Timuçin Esen, Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir, Elfi Gayrimenkul Edremit Emlak Ofisi temsilcisi Broker Cihan Koçer, bölgeden emlak piyasası yöneticileri ve davetliler katıldılar. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen açılışta bir açıklama yapan Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir "Son 15 yıldır inşaat ile büyüyen bir ülkemiz vardı. 2017 yılında da bir milyon 409 bin ile Türkiye tarihinin en büyük konut satışını gerçekleştirmişti. Geçen sene temmuz ağustosta başlayan dövizdeki hareketlenme ve konut kredilerindeki faizlerin yükselmesi sektörü biraz olumsuz etkiledi. Konut kredi faizlerinin sektör için ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz Elfi olarak krizlerin olduğu zamanları biz fırsata çevirmiş bir emlak ofisiyiz. Balıkesir ofisimiz ve Edremit ofisimiz bu sıkıntılı sürecin içinde açılışını gerçekleştirdik. Konut satışlarında Merkez Bankası'nın son aldığı kararlar ile birlikte faizleri düşürmesi konut kredilerini yüzde bir gibi tüketicinin güvendiği bir seviyeye kadar inmesi sektöre üç aylı bir süreçte iyi bir can suyu verdi."

Realty World Elfi Gayrimenkul sahibi Broker Özkan Aydemir "Edremit'te son yıllara baktığımız zaman da Türkiye'de en çok konut satan ilçelerden birisi. Geçen ayda 940'a yakın konut satışı gerçekleştirdi. Bizde 2-3 senedir Edremit'i yakından takip ettiğimiz için, İstanbul İzmir Otobanı ve buradaki turizm ile birlikte çok fazla bir talebin olacağı düşüncesiyle biz de Edremit ofisimizin açılışını gerçekleştirdik" dedi.