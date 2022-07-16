İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2)

16.07.2022 14:55

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.

İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Tatil dönüşü dolayısıyla otoyoldaki hareketliliğin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) - Son Dakika
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