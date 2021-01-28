İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım için karla mücadele sürüyor - Son Dakika

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım için karla mücadele sürüyor

28.01.2021 11:43
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım için karla mücadele sürüyor, System.String[]

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Otoyolun altyapı bakımı, onarımı, trafik düzenlemeleri ve kontrolünü sağlayan OTOYOL AŞ'den yapılan açıklamaya göre ekipler, işletmenin belirlediği "Kış Bakım Stratejisi" kapsamında hizmete devam ediyor.

Trafik ve bakım ekipleri araçlarıyla tüm otoyol güzergahında vardiyalı şekilde periyodik olarak devriye geziyor. Otoyolun kritik öneme sahip çeşitli noktalarında trafiğin gözlemlenmesi için oluşturulan sabit ve hareketli kamera sistemiyle otoyola ait fiber altyapı üzerinden Bursa Ana Yönetim Merkezi ile iletişim kurularak her türlü hava koşulunda kesintisiz denetim yapılıyor.

"Zemin durum ölçme sistemi" entegre edilmiş mobil araçlarla çalışan ekipler, bazı noktalarda konumlandırılmış "değişken mesaj işareti" ekranlarından verilen mesajlarla sürücüleri tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarıyor. Trafiği yoğun şekilde etkileyen durumlar ise ayrıca "OTOYOL Mobil Uygulaması" vasıtasıyla sürücülere iletiliyor.

5 günde 1000 tona yakın tuz ve eriyik kullanıldı

Otoyolun irtibatlı olduğu 7 şehre erişimi sağlayan bağlantı yolları ve kavşaklar da dahil edildiğinde 503 kilometreyi bulan sorumluluk sahasında 4 bakım işletme merkezi, 2 tünel kontrol merkezi ve 12 tuz deposuyla kış bakımı, kar ve buz mücadelesi yapılıyor.

150 trafik yönetimi ve kış bakım personelinin görev yaptığı İstanbul-İzmir Otoyolu'nun envanterinde tuz ve eriyik serpici özelliklerinde 30 karla mücadele kamyonu, rotatif, 6 yükleyici, 10 devriye aracı, 9 kamyonet, asma köprü ve tüneller de dahil olacak şekilde çeşitli özelliklerde yaklaşık 350 kamera, 101 değişken mesaj işareti, 7 bin 240 ton tuz, 580 ton eriyik ve 5 ton potasyum asetat bulunuyor.

Otoyolun yaklaşık 300 kilometrelik kesiminde 14-18 Ocak'ta yer yer kalınlığı 40 santimetreyi bulan uzun süreli yoğun kar yağışı sırasında önleyici bakım ve karla mücadelede yaklaşık 1000 ton tuz ve eriyik kullanıldı. Bu süreçte otoyolun hiçbir kesimi trafiğe kapalı kalmadı.

Bölgede dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle işletme ekipleri, otoyoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle otoyolda şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.

TEM Otoyolu, İstanbul, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım için karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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