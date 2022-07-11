Araçtakilerin arkadaş olduğu ve Erdek 'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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