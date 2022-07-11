İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.07.2022 14:46
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı, ardından karşı şeride devrildi.

Araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Çevirgen ile Serhat Acar (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acar, Dönmez ve Deniz'in cenazeleri, Karesi Belediyesine ait araçla aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Araçtakilerin arkadaş olduğu ve Erdek'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Susurluk'ta cenaze töreni düzenlendi

Kazada yaşamını yitiren 3 gencin cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Susurluk ilçesine bağlı kırsal Ümiteli Mahallesi'ne getirildi.

Tolunay Acar, Niyazi Dönmez ve Berkay Deniz'in naaşları, mahalle camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Ümiteli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, gençlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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