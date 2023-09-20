İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı
Son Güncelleme: 20.09.2023 13:17

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada, 34 GZF 390 plakalı otomobilin yüksek hızla yolun sağında bulunan yamaca çarparak devrilmesi sonucu diğer araçlar da kazaya karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bazılarının durumu ağır. Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ART ARDA DEVRİLEN ARACA ÇARPTILAR

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Ömerköy Mahallesi mevkisinde, yolun sağında bulunan yamaca ve daha sonra bariyerlere çarparak yola devrildi. Arkadan gelen Mustafa Ç. (68) idaresindeki otomobil ile Ayhan K. kontrolündeki otomobil de devrilen araca çarptı. Kazada, 34 GZF 390 plakalı otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Üç aracın karıştığı kazada otomobildeki Jalal A. (25) ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Ç'nin kullandığı araçta Mustafa Ç. ile Murat Sinan Ş, (49), Sibel Ç. (55), Behice Ç. (71), Ayhan K. yönetimindeki otomobilde de Egehan I. (33), yaralandı. Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal A, Mustafa Ç, Murat Sinan Ş, Sibel Ç, Behice Ç. ve kimliği tespit edilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

HIZI 190 KİLOMETREYMİŞ

Bu arada kaza yerindeki polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinde, aracın otoyola giriş ve kaza yerine göre ortalama hızının 190 kilometre olduğu tespit edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı
Kaynak: AA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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