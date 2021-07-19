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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

19.07.2021 11:26
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor, System.String[]

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamu ile özel sektör ortaklığında işletilen, akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan Oksijen Tesisleri'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yılın en yoğun günleri yaşanıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamu ile özel sektör ortaklığında işletilen, akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan Oksijen Tesisleri'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yılın en yoğun günleri yaşanıyor.

İşletmeci firma Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye bağlı Oksijen Tesisleri'nin Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine, bağlantı yolları dahil yaklaşık 450 kilometre uzunluğa sahip otoyolda 29 olan tesis sayısını 33'e çıkaracaklarını söyledi.

Tesisleri alışveriş merkezi kimliğinde "full konsept", bölgenin lezzetlerinin sunulduğu "fenomen konsept" ve "mini konsept" olarak üçe ayırdıklarını belirten Gürdil, hedef kitlelerinin "iş seyahatindekiler", "bölge halkı" ve "tatilciler"den oluştuğunu dile getirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılmasından sonra bölge halkının dinlenme tesislerine ilgisinin arttığını vurgulayan Gürdil, bu konuda hem istihdam bakımından hem de bölgesel kültürü yoldan geçen herkese tanıtmak amacıyla çok iyi bir fırsat elde ettiklerini anlattı.

Otoyolun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki rakamlarına değinen Gürdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemide hem tesislerimizi hem de otoyolu tanıtmış olduk. Rakamlar çok şaşırtıcı; pandemi döneminde tesislerde yüzde 280 civarında bir artış kaydettik. Bir önceki seneki rakamlarımızı bu dönemde fevkalade artırdık. Bu artış hala devam ediyor. Artışlarda yeni tesislerin açılmasının da etkisi oldu. Aynı zamanda mevcut tesislerdeki perakendecilerin ek ciro yapmalarıyla bu sonuç ortaya çıktı. Otoyolu yeni tercih eden ve her zaman kullanan müşterilere sunduğumuz yeni alternatiflerle satışlarımızı artırdık. Ayrıca tesisleri hem bulundukları bölgelerin özel ürünlerine göre yeni yöresel deneyimler sunarak, hem de her markanın kendi konseptine uygun endüstriyel deneyimlerle karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde markalar yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulabilirken misafirlerimiz de deneyimleme imkanına sahip olacak."

Uzaktan çalışanlar tesislerde durup işlerini yapıyor

Alp Gürdil, bu yıl mayıs ayından itibaren otoyol ve tesislerde yoğunluğun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Tesislerin büyük ilgi gördüğünü aktaran Gürdil, "Normal zamanda günlük yaklaşık 130 bin civarında müşteriyi tesislerimizde konuk ediyoruz. Bu rakamın bayram döneminde her gün 300 binlere ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Gürdil, yaptıkları projeksiyona göre bu yıl hizmet verdikleri müşteri sayısının 50 milyon civarında olmasını beklediklerini kaydetti.

Yeni açtıkları tesisler ve içlerindeki perakendecilerin günbegün cirolarını artırarak çok iyi alternatif ürünler sunduklarını bildiren Gürdil, "Bu da bizim hem yiyecek, içecek ve giyim piyasasına olan katkımızı hem de otoyol üzerinde müşterilerin bu tesislerden farklı ürün gruplarıyla faydalanmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oluşturulan istihdamdan bahseden Gürdil, "Tesislerimizde şu anda yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. Hedefimiz en yoğun dönemlerde 5 bin kişilik istihdam yaratabilmek. Tatil dönemlerinde ve bayramlarda otoyoldaki tesislerde 5 bin kişiyi aşan bir istihdam söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Gürdil, hijyen ve gıda güvenliği konusuna çok önem verdiklerini vurguladı.

Her gün arıtma sistemlerinin işleyişinin kontrolü aracıyla örnekler aldıklarını belirten Gürdil, "Hijyen ve gıda güvenliği her zaman çok önem verdiğimiz bir konu oldu ve bu tesislerimize karşı bir güven oluşturdu. Pandemi döneminde ise bütün tesislerimiz 24 saat açıktı ve istihdamdan herhangi bir şey kaybetmedik. Bu fevkalade önemliydi. Hedefimiz, yoldan geçen müşterilere en kaliteli hizmeti vermek." diye konuştu.

TEM Otoyolu, İstanbul, Bayram, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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