İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerine bayramda günlük 250 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda hizmet sunan, akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 29 adet Oksijen Dinlenme Tesisi'ne, Kurban Bayramı tatili boyunca günlük yaklaşık 250 bin kişi bekleniyor.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bağlantı yollarıyla birlikte 446 kilometrelik güzergahında, gidiş ve dönüşte toplam 33 dinlenme tesisi yapılacağını, bugün itibarıyla 29 tesisi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Bu tesislerde hem akaryakıt istasyonları hem de yiyecek içecek alanlarının bulunduğunu belirten Gürdil, tesislerden 3'ünde, tüm tekstil ihtiyaçlarının yolda karşılanabileceği açık alışveriş merkezinin yer aldığını aktardı.

İstanbul-İzmir Otoyolu birçok şehirden ve ilçeden geçtiği için, tesislerde yöresel lezzetlere öncelikli olarak yer verdiklerini dile getiren Gürdil, şöyle devam etti:

"Yöresel lezzet işletmecileriyle birebir konuşuyoruz ve çoğuna da tesislerimizde yer verdik. Otoyolu kullanan ziyaretçilerimiz bu yöresel lezzetleri tesislerimizde bulabilir. Yalnızca İstanbul ve İzmir arasındaki yöresel lezzetleri değil Türkiye'nin birçok noktasından yöresel lezzetleri de bu tesislere taşıyıp bölge insanın da bundan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla çok ciddi girişimler yaptık. Şu anda tesislerimizde 100'ün üzerinde perakende noktamız var. 50'nin üzerinde de ulusal ve uluslararası markaları ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz."

29 tesiste 3 bin 500'e yakın çalışan hizmet veriyor

Şimdilik 29 tesiste yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Gürdil, tüm tesisler tamamlandığında ise iki yıl içinde 5 bin kişiye çalışma olanağı sağlanacağını bildirdi.

Gürdil, şu bilgileri paylaştı:

"Otoyol, bağlantı yollarıyla birlikte 446 kilometre. Bu alan içinde biz çeşitli branşlarda ticari noktalar oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu alanlarımızı en verimli şekilde düzenleyip işletmeye özen gösteriyoruz. Toplam alanı 1,6 milyon metrekare olan tesislerimize, bayram döneminde, günde toplam 220 bin ila 250 bin kişiyi bekliyoruz. Sadece yoldan geçen misafirlerimiz değil bölgedeki vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi görüyoruz. Buna göre planlarımızı yapıyoruz. 29 tesisimizde 100'ün üzerinde perakende noktası ve buralarda ciddi anlamda çalışanımız var. Bu sayılar da takviye edilerek bayram süresince kesintisiz ve mükemmel hizmet vermeye devam edeceğiz. Kovid-19 süreci dolayısıyla tesislerimizde Sağlık Bakanlığının önerdiği bütün önlemleri aldık. Müşterilerimize hizmete hazırız."

"Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir"

Tesisler ilk açıldığından beri hijyene çok önem verdiklerini ve salgın sürecinde de bunun yararını gördüklerini anlatan Gürdil, tesislerin tasarımında gıda güvenliği ve kişisel hijyen konusuna önem verdiklerini belirtti.

Tesisleri tasarlarken ve inşa ederken özellikle ortak alan ve tuvaletlerle ilgili ciddi önlemler aldıklarına değinen Gürdil, "Bu önlemleri zaten 6 yıldır uyguluyoruz. Müşterilerimiz bunu çok iyi bildikleri için bizim tesislerimize güvenerek geliyorlar." dedi.

Gürdil, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının önerdiği ek tedbirleri tesislerde hayata geçirdiklerine işaret etti.

Gıda güvenliği, kişisel hijyen ve sosyal mesafe konusunda başından beri ciddi önlemler alıp uyguladıklarını anlatan Gürdil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oksijen tesislerine bütün müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Burada eğlenip yemeklerini yiyebilirler. Geniş park alanlarında araçlarını park edip bütün imkanlarımızdan faydalanabilirler. Gönülleri rahat olsun. Ayrıca uzmanların hemfikir olduğu üzere yoldaki seyir süresinin çok uzatılmaması gerekiyor."