İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Mehmetçik Vakfı'ndan kiralanan istasyonlar açıldı

Son 192 kilometrelik bölümü, 5 gün önce törenle devreye alınan, İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolda, Mehmetçik Vakfı'ndan kiralanan iki yeni Aytemiz istasyonu hizmet vermeye başladı.

Geçen günlerde törenle devreye alınan İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyoldaki iki yeni istasyonun işletmesi için için Aytemiz, Mehmetçik Vakfı ile masaya oturmuştu. Bu kapsamda Aytemiz markası ile 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonlar otoyolda hizmet vermeye başladı.

İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre, yapımı Otoyol AŞ. tarafından gerçekleştirilen, Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Mehmetçik Vakfı'na ait iki istasyon alanının işletmesini Aytemiz üstlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, böyle dev bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Milletimizin gururu olan Mehmetçik Vakfı'yla manevi yanı daha da güçlü bir anlaşma yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diyen Ahmet Eke şunları kaydetti:

"Tamamen yerli sermayeli, Türkiye'nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, varlığı ile hepimize güven veren Mehmetçik Vakfı ile bu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin en değerli kurumlarından biri olan Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine maddi/manevi destek sağlıyor, çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar yardımda bulunuyor. Bu iki yeni istasyonumuzun böylesine yüce bir misyona kaynak sağlayacak olmasının da haklı gururunu taşıyoruz. Ülkemize, milletimize, Mehmetçik Vakfımıza ve şirketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."