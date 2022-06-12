Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun'un aracı, Bozkurt'a yardım için duran Baran Enver Çinkılıç kontrolündeki 35 H 6723 plakalı otomobile çarptıktan sonra her iki araç alev aldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Bozkurt, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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