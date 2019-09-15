Son Dakika Haberleri: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti
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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" açıklamasında bulundu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" açıklamasında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:40 
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