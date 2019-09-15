İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 Ağustos'ta tüm etapları hizmete açılan ve İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon araç kullandı" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:40
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