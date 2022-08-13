İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

13.08.2022 21:29
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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