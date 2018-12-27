Son Dakika Haberleri: İstanbul- Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul- Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

İstanbul- (operasyon görüntüsüyle) JANDARMADAN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU*Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul- Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul- (operasyon görüntüsüyle) JANDARMADAN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

*Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

*260 kilogram "5-Fluoro" isimli uyuşturucu maddeden 260 ton Bonzai üretildiği belirtildi.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda, Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İthalat Firması adı altında uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona detektör köpek Avcı'da katıldı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda oto temizlik malzemelerinin arasına gizlenmiş, uyuşturucu madde Bonzai yapımında kullanılan 260 kilogram "5-Fluoro" isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TONLARCA BONZAİ ÜRETECEKLERDİ

Operasyon kapsamında yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde irtibatlı olduğu kişilere satma hazırlığında olan H.İ.K. isimli şüpheli yakalandı. H.İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen 260 kilogram "5-Fluoro" isimli uyuşturucu maddeden 260 ton Bonzai üretildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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