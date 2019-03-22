Son Dakika Haberleri: İstanbul- Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetlemesi

İstanbul- Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetlemesi

1 saat önce

Jandarma helikopter destekli trafik denetlemesi yaptıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı.

İstanbul- Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetlemesi, System.String[]


Jandarma helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı. Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Tespit edilen sürüler, yoldaki ekiplere bildirildi.

Havadan yapılan denetim kameralara da yansıdı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterin havalanması

-Helikopterden görüntü

-Denetim yapan ekipler

-Helikopterden trafik görüntüsü

-Helikoptein piste inişi

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Sikorsky Blackhawk, Jandarma, İstanbul, Helikopter, Güncel
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