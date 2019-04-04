Son Dakika Haberleri: İstanbul- Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi

İstanbul- Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi

47 dakika önce

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, hatalı sollama yapmak gibi kural ihlallerinin önlenmesi ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının belirlenmesi amacıyla Şile yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Jandarmaya ait S-70 Sikorsky helikopteri de destek verdi. Trafikte kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi.

HAFRİYAT KAMYONLARI DA DENETLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak projeyle İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonları özel bir yazılımla denetleniyor. Tablete yüklenen yazılım sayesinde hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah bilgileri daha önce takip ettiği güzergahların geriye dönük iz kayıtları görülerek yasaklanan bölgelere yapılan döküm yapan hafriyat kamyonları anında belirleniyor.

Trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:39 Kaynak: DHA

DHA, Jandarma, İstanbul, Güncel
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