İstanbul- Jandarmadan Sahte Belgeciye Operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belgeler düzenleyen L.I.'yı yaptığı baskınla yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belgeler düzenleyen L.I.'yı yaptığı baskınla yakaladı. Evde yapılan aramalarda, sahte evrak basımında kullanılan çok sayıda malzeme ile sahte doküman ele geçirildi. L.I'nın aynı suçtan daha önce cezaevinde yattığı, cezaevinden çıkar çıkmaz yine sahte belge düzenlemeye başladığı öğrenildi.



DAHA ÖNCE DE SAHTECİLİKTEN HÜKÜM GİYMİŞ



Fatih'te sahte resmi belge basımı suçunda hüküm giymiş olan L.I'nın, serbest bırakıldıktan sonra yine terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyerek, şüphelilerin yurtdışına kaçmalarına yardımcı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.



KÜÇÜK BİR MATBAAYA ÇEVİRMİŞ



Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ve araştırma neticesinde şüphelinin sahte evrakları bastığı Fatih Karagümrük'te bulunan evinin adresini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma, evin bir bölümünü kamufle ederek adeta küçük bir matbaaya çeviren şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda sahte belge yapımı için düzenek haline getirilmiş bilgisayar ile bu bilgisayara bağlı lazer yazıcı ve PVC kimlik kaplama makinasının yanı sıra UV ışık kontrol cihazı gibi malzemeler de ele geçirildi.



JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI



Yapılan aramalarda L.I.'nın bilgisayarda yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını depoladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını engellemek amacıyla maket bıçağının plastik aksamına gizlediği görüldü. Taşınabilir bellek ile birlikte çok sayıda sahte boş nüfus cüzdanı ve sahte sürücü belgeleri de ele geçirildi. L.I. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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