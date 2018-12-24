Son Dakika Haberleri: İstanbul Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

İstanbul Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

2 saat önce

Jandarma ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, satışa hazır halde binlerce sahte içki, boş içki şişesi, etiket ve bandrol ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine sahte içki imal ederek satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Sultangazi ve Eyüpsultan'daki adresler ile kullanılan araçlar tespit edildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İÇKİ MARKALARININ SAHTESİNİ YAPMIŞLAR

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde binlerce sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, 2 dolum tankı, çok miktarda doluma hazır hale getirilmiş damacana içerisinde markası belirsiz sahte imal edilmiş viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişesi teslimata hazır halde bulundu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. A.H. ve Z.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:59 Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
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