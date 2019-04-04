İstanbul Jandarmasından Helikopter Destekli Trafik Denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S-70 Skorsky helikopter desteği ile trafik denetimi yaptı. Çekmeköy Şile yolunda gerçekleşen denetimde jandarma ekipleri, helikopterle havadan kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek aşağıda bekleyen ekiplere bildirdi. Helikopterdeki jandarma ekiplerinin uyarmasıyla çevrilen sürücülere ekipler cezai işlem uyguladı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak" gibi kural ihlallerinin önlenmesi maksadıyla S-70 Skorsky helikopterle trafik denetimlerini sürdüreceği kaydedildi. Ekiplerin yapacakları denetimle sürücüler üzerinde 'denetleniyoruz' algısı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2018 yılında yapılan denetimlerde bir önceki yıla göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 43 oranında artış sağlandığı öğrenilirken, 2018 yılında yapılan etkin denetimler neticesinde bir önceki yıla göre ölüm olaylarında yüzde 50 azalma sağlandığı kaydedildi. Jandarma ekiplerinin ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak proje ile İstanbul'daki hafriyat kamyonlarının denetimi için geliştirilen yazılım programıyla hafriyat kamyonuna ait bilgiler, güzergah bilgileri, takip ettiği güzergahları geriye dönük olarak takip ettiği ve yasaklanmış bölgelere yapılan dökümlerin tespit edilerek cezai işlem uygulandığı belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içerisinde karayollarında seyahat edebilmelerini temin etmek maksadıyla trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

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