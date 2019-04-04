İstanbul
jandarmasından helikopter destekli trafik denetimi
Trafik ihlali yapan sürücüler havadan ve karadan denetlendi
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma
Komutanlığının gerçekleştirdiği trafik denetime S-70 Skorsky helikopterde havadan destek verdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri S-70 Skorsky helikopter desteği ile trafik denetimi yaptı. Çekmeköy Şile
yolunda gerçekleşen denetimde jandarma ekipleri helikopter ile havadan kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücüleri tespit ederek aşağıda bekleyen ekiplere bildirdi.
Helikopterdeki jandarma ekiplerinin uyarmasıyla çevrilen sürücülere ekipler cezai işlem uyguladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak" gibi kural ihlallerinin önlenmesi maksadıyla S-70 Skorsky helikopter ile trafik denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.
Ekiplerin, yapacakları denetimle sürücüler üzerinde 'denetleniyoruz' algısı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2018 yılında yapılan denetimlerde bir önceki yıla göre kontrol edilen araç sayısında %43 oranında artış sağlandığı öğrenilirken 2018 yılında yapılan etkin denetimler neticesinde bir önceki yıla göre ölüm olaylarında %50 azalma sağlandığı kaydedildi.
Jandarma ekiplerinin ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile yapılan ortak proje ile, İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonlarının denetimi için geliştirilen yazılım programıyla, hafriyat kamyonuna ait bilgiler, güzergah bilgileri, takip ettiği güzergahları geriye dönük olarak takip edebilmek ve yasaklanmış bölgelere yapılan dökümlerin tespit edilerek cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içerisinde karayollarında seyahat edebilmelerini temin etmek maksadıyla trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.