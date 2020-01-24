İstanbul, Jet2'nin radarında - Son Dakika
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İstanbul, Jet2'nin radarında

6 saat önce

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile İngiltere'nin önemli tur operatörü ve havayolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul'a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda harekete geçti.

İstanbul, Jet2'nin radarında, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile İngiltere'nin önemli tur operatörü ve havayolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul'a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda harekete geçti.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden FITUR 2020 Turizm Fuarı kapsamında temaslar sürüyor.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve beraberindeki heyet, İngiltere'nin önemli tur operatörü ve havayolu taşıma şirketi Jet2.com ve Jet2holidays Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley ile bir araya geldi.

TÜROB Yönetim Kurulu Üyeleri Uygar Koçaş ve Mustafa Topaloğlu ile TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir'in de katıldığı toplantıda iş birliği olanakları, sektörel beklentiler, Jet2holidays'in talep ve önerileri değerlendirildi.


Toplantıda, Thomas Cook'tan boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda çok büyük bir atakla Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir'e iki kat artışla yaklaşık 850 bin kişilik uçak kapasitesi planlaması yapan İngiliz şirketin Türkiye planları konuşuldu.

Toplantıda, İstanbul için kısa şehir turları (city break) ve tatil paketleri ile uçak seferleri düzenlemesi konusunda TÜROB ve Jet2holidays arasında çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Türkiye Otelciler Birliği, İngiltere, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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