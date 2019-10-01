Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de düzenlenecek

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliklerinden Istanbul Jewelry Show, 10-13 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 49. kez düzenlenecek.

Istanbul Jewelry Show'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 10-13 Ekim'de CNR Expo'da 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısıyla yeni iş birliği fırsatları ve bilgi paylaşımı için bir araya getirecek.

Türk mücevher sektörünün 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve ihracat hedeflerine sağladığı olumlu katkıyla ekonomiye ivme kazandıran etkinlik, 34 yıldır mart ve ekim aylarında düzenleniyor.

Fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800'ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak.

Uluslararası alım heyetleri geliyor

Organizasyon şirketi Informa Markets tarafından organize edilen fuarın mart ayağında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 9 artış yaşanmış, etkinlik, 123 ülkeden 30 bin 741 sektör temsilcisini ağırlamıştı. Ekimde de katılımcı sayısında ciddi artış bekleniyor.

Istanbul Jewelry Show kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1000 alıcı fuar kapsamında ağırlanacak.



Fuarda her yıl organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını bir araya getirecek. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecek.

Etkinliği sadece sektör profesyonelleri ziyaret edebilecek.