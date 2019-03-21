İstanbul Jewelry Show Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

İstanbul Jewelry Show bugün CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

İstanbul Jewelry Show bugün CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.



Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show, 21-24 Mart 2019'ta 48'inci kez gerçekleştiriliyor.



Fuar 24 ülkeden 1250 firma ve marka ile 120'yi aşkın ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneline ev sahipliği yaptı.



İstanbul Jewelry Show'da altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün grupları yer alıyor.



Fuara katılımcı ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Güney Kore, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün de bulunuyor. İtalya ve Çin ülke pavyonu olarak fuardaki yerini alıyor.



İstanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde uluslararası alım heyeti programı gerçekleştiriliyor.



Fuarda özel olarak sergilenen tavla 100 karatlık beyaz ve siyah pırlanta taş yapıldı. Tavlada 2 adet zarın üzerinde yakut taşlar bulunurken mamut dişinden üretildi. Tavlanın fiyatına 1 milyon lira değer biçiliyor.



İstanbul Jewelry fuarında dünyada ilk kez yapılan Yasin-i Şerif tespihi tanıtıldı. Tespihin fiyatı ise 350 bin liradan müşterilerin beğenisine sunuldu.



"Fuarın Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80'nini gerçekleştirmesini hedefliyoruz"



UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, 34 yıldır organize ettikleri Istanbul Jewelry Show'u, sektörden aldığı güçle bugün 1250'nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdiklerini söyledi.



Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir buluşma noktası olan fuarı 48. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz.Istanbul Jewelry Show'u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz.



Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Orta Doğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için Made in Turkey markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Sektör temsilcilerinin bu gelişimine paralel olarak, Istanbul Jewelry Show'da sektöre olan katkısını her geçen yıl artırmayı başardı. TEB sponsorluğunda düzenlenen fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri, imzalanacak anlaşmalar ve siparişlerle, Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80'ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz."

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