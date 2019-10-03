İstanbul-jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
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JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL-JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI(Ek Görüntü)
Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü