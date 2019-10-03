Son Dakika Haberleri: İstanbul-jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
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İstanbul-jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı

48 dakika önce

JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI(Ek Görüntü)

İSTANBUL-JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI(Ek Görüntü)

İstanbul-jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
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Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
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