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İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı - Son Dakika

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

09.01.2022 11:37

Türkiye'nin en köklü liselerinden birisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya düşen videoda, üç liselinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, okul yönetiminin gerekli işlemleri başlattığı ve olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı bildirildi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"ZATEN ÇOCUĞU DA YOK, EN AZ 3 ÇOCUK"

Videoda, okulun yatakhanesindeki öğrencilerden biri elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başlıyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından birinin de kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin işlemlerin okul yönetimi tarafından başlatıldığı ifade edildi.

Valiliğin yazılı açıklaması şu şekilde;

"08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.

Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SON DAKİKA: İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı - Son Dakika
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