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İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı - Son Dakika

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı

09.01.2022 08:58

Türkiye'nin en köklü liselerinden birisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya düşen videoda, üç liselinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"ZATEN ÇOCUĞU DA YOK, EN AZ 3 ÇOCUK"

Videoda, okulun yatakhanesindeki öğrencilerden biri elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başlıyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından birinin de kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERİN HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYOR

Görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar yetkililere harekete geçilmesi yönünde çağrı üstüne çağrı yaptı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerle ilgili Kabataş Erkek Lisesi'nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Kabataş Erkek Lisesi, Sosyal Medya, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı - Son Dakika
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