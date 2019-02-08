Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezinde Çalışmalar Yeniden Başladı

İstanbul- Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezinde Çalışmalar Yeniden Başladı

46 dakika önce

İstanbul-(Ek görüntüler) KABATAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE TRANSFER MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI(Tür: İstanbul)

İstanbul-(Ek görüntüler) KABATAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE TRANSFER MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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