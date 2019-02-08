İstanbul- Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezinde Çalışmalar Yeniden Başladı
46 dakika önce
İstanbul-(Ek görüntüler) KABATAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE TRANSFER MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI(Tür: İstanbul)
İstanbul-(Ek görüntüler) KABATAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE TRANSFER MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:50 Kaynak: DHA
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