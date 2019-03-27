Son Dakika Haberleri: İstanbul Kabin Basıncı Düşen Litvanya Uçağı İstanbul'a Teknik İniş Yaptı

İstanbul Kabin Basıncı Düşen Litvanya Uçağı İstanbul'a Teknik İniş Yaptı

30 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHALitvanyalı GetJet Havayolları'nın Vilnius'tan Mısır'a giden uçağı, kabin basıncının düşmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na teknik iniş yaptı.

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA

Litvanyalı GetJet Havayolları'nın Vilnius'tan Mısır'a giden uçağı, kabin basıncının düşmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na teknik iniş yaptı. 164 yolcunun bulunduğu uçakta olumsuz bir durum yaşanmazken, yolcuların arızanın giderilmesinin ardından aynı uçakla gönderilmesi bekleniyor.

İçinde 164 yolcu bulunan, GetJet Havayolları'nın Vilnius-Sharm El Sheikh seferini yapan GJT-3607 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağının Marmara Denizi üzerindeyken kabin basıncı düştü. Bunun üzerine uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile görüşerek 'teknik iniş' için talebinde bulundu.

YOLCULAR TERMİNALE ALINDI

İniş taleplerine izin verilen GetJet Havayolları'nın uçağı saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı 35-17 pistine sorunsuz bir şekilde indi. Bir süre uçakta bekletilen yolcular, daha sonra terminale alındı. Yolcular, işlemlerin yapılarak yeni seferin planlanmasına kadar transit salonlarında bekletildi.

"TEKNİK PROBLEM OLDUĞU SÖYLENDİ"

Uçakta bulunan yolcular, uçağın İstanbul'a neden indiğini bilmediklerini, kabinde de olağan dışı bir şey yaşamadıklarını belirttiler. Yolculardan Donatan Jaseniene, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece teknik bir problem olduğu söylendi. Yeni uçuşun planlanmasını ve bize bilgi verilmesini bekliyoruz" derken, Victoria Marcinkevgcjt ise "Pilot bize kısa bir bilgi verdi. Bize sabır olmamız ve beklememiz gerektiği söylendi. Uçakta herkes sakindi" ifadelerini kullandı.

Yolcuların, uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Mısır'a gönderilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:40 Kaynak: DHA

Mısır, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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