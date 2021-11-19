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Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış - Son Dakika

Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış

19.11.2021 09:45

İSTANBUL Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı.

İSTANBUL Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı. Canlı oldukları tespit edilen 2 ton midye daha sonra tekrar denize bırakılırken, kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı. Ekipler, Tarabya Oteli önünde yasadışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi. Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu. Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı. Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.


Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış
Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış

Sahil Güvenlik, Balıkçılık, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak avcılar Boğaz'da avladıkları 2 ton midyeyi deniz dibine saklamış - Son Dakika
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