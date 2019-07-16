Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- KAÇIRILAN İKİNCİ KAPTANIN AĞABEYİ KONUŞTU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- KAÇIRILAN İKİNCİ KAPTANIN AĞABEYİ KONUŞTU

8 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemi personeli korsanlar tarafından kaçırıldı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemi personeli korsanlar tarafından kaçırıldı. Kaçırılanlar arasından bulunduğu öğrenilen geminin 2. kaptanı olan Ersin Yılmaz'ın ağabeyi konuştu.
Kaçırılan 10 mürettebatın arasında bulunduğu belirtilen geminin ikinci kaptanı Ersin Yılmaz'ın ağabeyi Muhsin Yılmaz, İkinci kaptan Ersin Yılmaz'ın abisiyim. Dün haberimiz oldu, tedirginlik içinde olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen şirketle telefon bağlantısı yaptık. Onlar da bize gece yarısı gemiye silahlı korsanların baskın yaptığını ve onun haricinde herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve haber beklediklerini söylediler. Sağlık durumuyla ilgili hiç bir bilgimiz yok. Bugün öğrendiğimiz, 10 tane mürettebatı kaçırmışlar ve onlar içinde benim kardeşim de var. Kendisi 20 senedir denizci, 20 senedir kaptan. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendisiyle Cuma günü telefonda görüştüm. Yola çıkacağını söyledi bana. 3 günlük yol olduğunu, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne gideceklerini söyledi. Pazartesi günü Fildişi Sahili'nde olacaklarını söyledi bize. Ondan sonra da haber alamadık kendisinden. dedi.
İSTANBUL- KAÇIRILAN İKİNCİ KAPTANIN AĞABEYİ KONUŞTU
Fildişi Sahili, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- KAÇIRILAN İKİNCİ KAPTANIN AĞABEYİ KONUŞTU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]