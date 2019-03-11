Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı

İstanbul- Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı

46 dakika önce

Bir aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulunduHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.

İstanbul- Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı, System.String[]
Bir aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulundu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de bir saat içinde denizden 2 ceset çıktı.

Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi.  Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Suadiye sahilindeki kıyıya vuran ceset

-Polisin çalışmaları

-Cesedi izleyen vatandaşlar

-Cesedi gören bir vatandaş ile röp

-Cesedi polise ihbar eden kadın ile röp

-Kadıköy rıhtımı olay yeri inceleme çalışmaları

-Islah çalışması yapan iş makinası

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

Kadıköy, İstanbul, Güncel
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