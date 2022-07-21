Son dakika haberleri! Kadıköy'de 106 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kadıköy'de 106 gözaltı

21.07.2022 07:13

Son dakika gündem haberi... SOSYAL medyadan yapılan çağrıların ardından Kadıköy'de dün akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba yapılan müdahalede 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SOSYAL medyadan yapılan çağrıların ardından Kadıköy'de dün akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba yapılan müdahalede 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de dün akşam yapılan yürüyüş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı şahıslar tarafından, sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istenmiştir.

Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklamasına karar verilmiştir.

Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


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KADIKÖY'DE 106 GÖZALTI KADIKÖY'DE 106 GÖZALTI Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kadıköy'de 106 gözaltı - Son Dakika

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