İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

21.06.2022 01:42
İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozyatağı Mahallesi, Yağız Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1) Son dakika gündem: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN(1)
Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:56 Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 02:12:19. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-(KADIKÖY'DE 11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement