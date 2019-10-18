İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.
17 dakika önce
İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:52 Kaynak: İHA
İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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