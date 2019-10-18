Son Dakika Haberleri: İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.

İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.

17 dakika önce

İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı.

İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı., System.String[]

İstanbul Kadıköy'de 12 katlı bir apartmanın dokuzuncu katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:52 Kaynak: İHA
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