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İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME - Son Dakika

İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME

05.02.2022 09:56

KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME (Havadan görüntülerle)Murat SOLAK ' Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) ' KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME (Havadan görüntülerle)

Murat SOLAK ' Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) ' KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, bina sakinleri bir süre tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti. Yapılanan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edildi. Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. İş yerinin önünde oluşan yaklaşık 5 metrelik çukur havadan drone ile görüntülendi.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME
İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME
İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME

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Cengiz Çoban, İtfaiye, Suadiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KATLI BİNANIN ÖNÜNDE ÇÖKME - Son Dakika
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