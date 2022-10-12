İSTANBUL-KADIKÖY'DE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

İSTANBUL-(Havadan görüntüler)KADIKÖY'DE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA) Kadıköy'de 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından bugün binanın yıkımına başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
Fikirtepe Mahallesi'nde geçen pazar günü 3 katlı binanın 2'inci katında patlama sonrasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken,yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin patlamanın yaşandığı binadaki çalışmalarının ardından iş makinesi gelerek yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.
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