Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

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