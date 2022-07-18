İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

18.07.2022 14:07

KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

KADIKÖY'de seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Erenköy Ömerpaşa Sokak'ta saat 13.00 sıralarında seyir halindeki Barış Geyik yönetimindeki 34 ZU 7530 plakalı hafif ticari aracın üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ekilerin çalışması sırasında kapatılan yol, devrilen ağacın kaldırılmasının ardından açıldı.

Araç sürücüsü Barış Geyik,"Eczaneleri bitirip depoya dönerken ağaç olduğu gibi aracın üstüne devrildi. Çok şükür ben saniye farkıyla kurtuldum. Seyir halindeydim. Önümdeki araç geçti. Ben geçerken aracımın üzerine devrildi" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
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