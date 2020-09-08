İSTANBUL-KADIKÖY'DE AYAKTA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÇÜYE CEZA - Son Dakika

İSTANBUL-KADIKÖY'DE AYAKTA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÇÜYE CEZA
Kadıköy'de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ve ayakta yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
Kadıköy'de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ve ayakta yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler minibüsler üzerinde denetim yaptı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetimler sırasında bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüs şoförünün fazladan 11 yolcu aldığı belirlendi. Araçtaki fazla yolcular minibüsten indirildi. Enes A. isimli minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
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