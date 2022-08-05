Caferağa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde temizlik yapan A.Ç, kaldırımda gezdirdiği köpeğine toz geldiğini öne süren bir kişi tarafından darbedildi.

Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de temizlik görevlisinin darbedilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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