İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
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KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.
Kozyatağı Mahallesi, Bayer
Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında pazar günü çıkan yangında Behzat Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girmiş fakat bir daha dışarı çıkamamıştı. Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş
Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda aile yakını katıldı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlı'ğını kazanan Ekrem İmamoğlu
da cenaze törenine çelenk gönderdi. Anne
ve babanın cenazeleri öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.
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