Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

İstanbul- Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

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