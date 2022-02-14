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İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

14.02.2022 09:31

KADIKÖY'de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suç üstü yakalandı.

KADIKÖY'de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suç üstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy'de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi. Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.

Suçüstü yakalanan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Değnekçinin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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Trafik Denetleme, Söğütlüçeşme, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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