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İstanbul Kadıköy'de değnekçilik yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de değnekçilik yapan şüpheli suçüstü yakalandı

14.02.2022 09:58
İstanbul Kadıköy'de değnekçilik yapan şüpheli suçüstü yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde değnekçilik yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde değnekçilik yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, park edilen araç sürücülerinden ücret talep eden şüpheli R.B. suçüstü yakalandı.

Şüpheli hakkında, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun 79. maddesi uyarınca kara yolu üzerinde park eden araçlardan işletme izni olmadan ücret alındığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Şüphelinin polis ekiplerinden otopark için para istemesi cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Kadıköy'de değnekçilik yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de değnekçilik yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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