İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

19.05.2022 12:37

KADIKÖY'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı düzenlendi.

KADIKÖY'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı düzenlendi. Dalgıçlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon'un Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ile Türk Bayrağı'nı denizde açtı. O anlar havadan da görüntülendi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy'de de coşkuyla kutlandı. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Piri Reis Üniversitesi tarafından Caddebostan Sahili'nde Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı etkinliği düzenlendi. Denize giren 18 dalgıç, İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo ile Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk Bayrağı'nı deniz altında açtı. Dalgıçlar daha sonra bayarka ve resimleri deniz yüzeyine çıkardı. Suyun içinde meşaleler yakan dalgıçlar, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu basın sözcüsü Alp Armutlu, 19 Mayıs 1919'da bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'da ateşlediği ruhu 103 yıl sonra tekrar yine burada Caddebostan'da, Türk Balık Adamlar Kulübü, Piri Reis Üniversitesi ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak tekrar yine gençlerle birlikte spor etkinliği düzenleyerek yaşatıyoruz. İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo, Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ve Türk bayrağımızı denizin içinden suyun üstüne çıkarttık. Bunu 10 Kasım'larda, 29 Ekim'lerde, 19 Mayıs'larda gerçekleştirmeye ve bu etkinliği yapmaya özen gösteriyoruz. Amacımız, gençleri ve aynı zamanda denizle ilgilenen, deniz sporuna, denizin çevreciliğine, denizin temizliğine dikkat ve özen gösteren gençleri Atatürk çizgisi etrafında bir arada toplayabilmek. Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun dedi.

Dalgıçlardan Yağmur Alımlı Bu gurur verici etkinlikte Balık Adamlar Derneği ve Derinlere saygı Platformu ile birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim diye konuştu.

Öte yandan 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk Bayrağı'nın denizde açılması havadan da görüntülendi.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE DENİZDE ATATÜRK PORTRESİYLE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR - Son Dakika


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