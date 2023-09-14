İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye rekor ceza kesildi - Son Dakika

İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye rekor ceza kesildi

Son Güncelleme: 14.09.2023 19:56

İstanbul Kadıköy'de uygulamadan kaçan otomobil sürücüsüne, "drift yapmak", "makas atmak", "uyarı ve ikazlara uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "hız sınırlarını aşma", "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanma" suçlarından toplamda 30 bin 808 lira para cezası kesildi.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde drift yaparak uygulamadan kaçan otomobil sürücüsüne toplam 30 bin 808 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye 30 bin 808 lira ceza kesildi

DRİFT ATIP UYGULAMADAN KAÇTI

12 Eylül'de hız denetimi yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 130 kilometre hızla gelen ve tehlikeli manevralar yapan bir aracı durdurmak için ikazda bulundu. Uyarıları dikkate almadan drift yaparak uygulama noktasından kaçan sürücünün kimliği, aracının plaka bilgilerinden tespit edildi.

İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye 30 bin 808 lira ceza kesildi

30 BİN LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Kaçtığı otomobille yakalanan sürücü B.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira, "makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "uyarı ve ikazlara uymamak" maddesinden 951 lira ceza verildi. Aynı sürücüye, kırmızı ışık ihlalinden 951 lira, hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan 4 bin 64 lira ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmaktan 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 808 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye 30 bin 808 lira ceza kesildi
Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye rekor ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uygulamadan kaçıp drift yapan sürücüye rekor ceza kesildi - Son Dakika
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