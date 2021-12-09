İSTANBUL-KADIKÖY'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

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KADIKÖY'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kadıköy'ün en yoğun caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan 4 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan 144 TL den toplamda 576 TL para cezası kesildi. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.