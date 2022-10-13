İSTANBUL-KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARINA BODYGUARD DENETİMİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARINA BODYGUARD DENETİMİ

13.10.2022 02:09

KADIKÖY'de polis, eğlence mekanlarında görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY'de polis, eğlence mekanlarında görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, güvenlik sertifikası olmayan ve kurallara uymayan güvenlik görevlilerine işlem yapıldı.

Kadıköy'de, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, mekan girişlerinde görev yapan ve bodyguard olarak tabir edilen güvenlik görevlilerinin yetki belgeleri sorgulandı. Üst araması yapılan görevlilerin bazılarında demir cop bulundu. Belge eksikliği olan çalışan ve mesul müdürler adli yaptırım uygulanmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne götürüldü. Adli yaptırım uygulanan şüphelilere 3 bin ile 18 bin lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Polisin eğlence mekanlarında saat 22.00 sıralarında başlayan denetimi, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

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Yayalara geçit yok Yayalara geçit yok Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARINA BODYGUARD DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KADIKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARINA BODYGUARD DENETİMİ - Son Dakika
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