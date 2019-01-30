Son Dakika Haberleri: İstanbul Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

İstanbul Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada

12 dakika önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHAKadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı.

İstanbul Kadıköy'de Fırına Giren Araç Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Fırının sahibi Emrullah Güney, Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda dedi.

Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:29 Kaynak: DHA

Araç, Kadıköy, Güncel
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