İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

09.07.2022 15:37
İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

KADIKÖY'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

KADIKÖY'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobil sürücüsü,  34 RB 8417 Aydın Sarı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler durumu itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri  ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören esnaf Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Kadın sürücü, 'Dur' tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz" şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü: --------------------------İETT otobüsünden görüntü -Otomobilden görüntü -İETT otobüsünün çekilme görüntüsü -Röportaj

-Genel ve detay görüntü


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Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI
Kaynak: DHA

Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

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