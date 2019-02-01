Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

İstanbul - Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

İstanbul - Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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