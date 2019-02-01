İstanbul - Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2)

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Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu

Kagawa'nın Opsiyonu Var Mı, Yok mu ?